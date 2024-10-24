Самокаты катят на склады — электротехнику готовят к «зимним каникулам»

Рассказываем, когда их уберут с улиц города

В ближайшие дни в Челябинске ударит «минус», синоптики обещают дождь, переходящий в снег и обратно, и это означает, что в городе закончится не только осень, но и сезон электросамокатов. О том, каким он был, сколько километров намотали пользователи, на сколько штрафов нарвались, а также где и как будет зимовать электротехника, мы спросили у представителей двух работающих в южноуральской столице сервисов кикшеринга «Whoosh» и «МТС Юрент».

«Завершение сезона самокатов в Челябинске запланировано на конец октября. В настоящее время количество самокатов на улицах города уже уменьшается. При ухудшении погодных условий сезон будет завершен заранее в соответствии с погодными условиями. После окончания сезона самокаты перемещают в сервисные центры для проведения техобслуживания и всех необходимых ремонтных работ, а также подготовки к хранению. Хранятся самокаты на складах в городе», — рассказали в «МТС Юрент».

Там уточнили, что в случае необходимости улицы будут очищены от техники в считанные часы.

В компании «Whoosh» пояснили, что конкретной даты завершения сезона нет — ориентируются, главным образом, на погоду: в случае ночных заморозков и, соответственно, утренней гололедицы, а также на время осадков просто включают режим паузы.

«Все самокаты нашего сервиса находятся на связи с облачной платформой, и мы можем централизованно делать все самокаты недоступными для поездок, если погода не позволяет ездить с комфортом. При этом сами самокаты не боятся ни холода, ни мороза, ни влаги, поэтому пока будут оставаться на улицах. Мы уже так делали в этом году, когда выпадал легкий снег», — пояснил пресс-секретарь «Whoosh» Денис Балакирев.

В зимнюю «спячку» самокаты отправят, когда установится дневной стабильный «минус».

«По нашей статистике, более 80% всех поездок даже в разгар сезона совершается по транспортной модели. То есть поездка длится около 10 минут — это 3-5 километров, которые даже в условиях уральской осени достаточно комфортно проехать, во всяком случае, если использовать шапку и перчатки», — добавил он.

Когда зима придет окончательно, самокаты соберут с улиц и отправят на ТО:





«Они поступают в сервисный центр, там мы полностью разбираем их, до детальки буквально, полностью перебираем самокат, он проходит углубленное техническое обслуживание. Если какая-то деталь нуждается в замене, или в ближайшем будущем ей может потребоваться замена, мы ее, конечно же, меняем. Потом опять собираем самокат, и, чистый и обновленный, он перемещается в специальное помещение, где поддерживается определенная температура, определенная влага, и там он уже продолжает пребывать до весны. Потом весной, опять-таки без каких-то конкретных дат, когда мы поймем, что пришло потепление, погода улучшилась, мы вновь вывезем самокаты на улицы Челябинска и начнется новый сезон», — добавил Денис Балакирев.

Итоги сезона в сервисе подведут в день начала «зимних каникул», пока здесь готовы говорить только о штрафах: с начала сезона «Whoosh» оштрафовал и заблокировал в Челябинске 10 тысяч 174 нарушителя правил. Чаще всего штрафы выписываются за неправильную парковку или за переезд через автодорогу (надо спешиваться).

«Блокируем в большинстве случаев за поездки вдвоем, передачу самоката несовершеннолетнему и при систематических нарушениях любого из правил», — говорит пресс-секретарь.

На безопасность пользователей сделали упор в этом году и в компании «МТС Юрент»: в рамках внутренней стратегии «Год безопасного самоката» с 27 мая сервис кратно увеличил штрафы за нарушения ПДД.

«С начала сезона в Челябинске сервис выписал 2,5 тысячи штрафов, заблокировал 800 взрослых аккаунтов. Чаще всего штрафы применяются за неправильную парковку и езду вдвоем — это около 80% всех нарушений. Блокировки к пользователям применяют за особо серьезные нарушения и систематическое несоблюдение правил сервиса. В этом сезоне оператор начал блокировать несовершеннолетних пользователей, которых удалось выявить с помощью сервиса идентификации МТС ID. В Челябинске в настоящее время заблокировано 110 аккаунтов несовершеннолетних», — сообщили в компании.

Здесь также рассказали, что на фиолетовых самокатах с июля по сегодняшний день челябинцы проехали более миллиона километров; средняя продолжительность поездок составила 16 минут, и 80% из них совершались также по транспортному сценарию: для коротких поездок до остановок, торгового центра, салона красоты и т.д. Самая длинная поездка в городе длилась 2 часа 13 минут. Пик активности пользователей приходится на время с 6 до 10 утра и с 5 до 10 вечера, когда челябинцы едут на работу, учебу или возвращаются домой.

Самыми популярными улицами в Челябинске, по которым строятся маршруты, стали проспект Ленина и улица Красная.

Добавим, в минувшем сезоне Челябинск вошел в топ городов России по числу поездок среди женской аудитории — до 25% в общем объеме.