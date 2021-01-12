Самодельный трактор и ковш: жители южноуральских сёл подключились к уборке снега

Народные умельцы расчищают улицы раньше дорожников

Около трех дней в Челябинской области идут обильные снегопады. За это время выпала месячная норма осадков. «В бой» сразу были брошены все силы дорожных служб. Тем не менее проблемные места все равно оставались. С трудностями столкнулись жители отдаленных сёл и деревень, до которых спецтехника добралась не сразу.

Народные умельцы вышли убирать снег, вооружившись собственными изобретениями. К примеру, житель Зингейки Кизильского района Булат Жургунов расчищает снежные завалы родного поселка на самодельном тракторе. Мужчина начал собирать его еще весной, во время изоляции. Летом трактор вывозил небытовые отходы подсобного хозяйства, а зимой стал первым помощником в уборке снега. Теперь у местного Кулибина появилась еще одна мечта — собрать экскаватор.

Еще один изобретатель обнаружился в поселке Магнитный Агаповского района. Устройство там было попроще — к грузовой «Ниве» мужчина прицепил ковш, который расчищал дороги от навалившего снега.

Также к уборке дорог подключаются фермерские хозяйства в Нагайбакском районе. Вышли на улицы и рядовые граждане с лопатами, чтобы очистить улицы для пешеходов.

К слову, 11 января в правительстве Челябинской области состоялось оперативное совещание по состоянию улично-дорожной сети в регионе. На нем отчитались главы крупных городов и районов, которые рассказали, как на их территории ведется уборка снега.

К примеру, мэр Челябинска Наталья Котова удовлетворительно оценила работу дорожников в эти дни. Она отметила, что ночью 11 января на улицы нужно было выводить больше техники и людей, но всё сконцентрировалось ближе к утру.

«В итоге получается, что утром были заторы на основных улицах. Техника и сейчас продолжает работать. Тротуары убирают слабо, потому что сейчас сосредоточены на расчистке проезжей части», — заявила Наталья Котова.

Глава Магнитогорска Сергей Бердинков доложил, что ситуация в городе находится под полным контролем — сразу убираются не только центральные улицы, но и поселковые, а также тротуары. В час пик было отмечено затруднение на дорогах, но оно является обыденным. Связано это с тем, что все едут в основном в одном направлении.

Главы Кусинского, Сосновского и Саткинского районов, а также Миасского городского округа заявили, что дороги у них находятся в проезжем состоянии — работа ведется в штатном режиме.

В заключение совещания губернатор Алексей Текслер отметил, что хоть в ближайшие дни осадков не ожидается, вся зима еще впереди — будут более серьезные снегопады. Поэтому во всех муниципалитетах нужно быть готовыми.