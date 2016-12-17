Вы пользуетесь устаревшим браузером. Он небезопасен и не поддерживает современные стандарты. Пожалуйста, установите современный браузер.
Челябинск
сейчас
 
-32 °C
завтра
 
-15 °C
USD 60.86 EUR 63.56
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Лента новостей
Реальное видео
Наверх

Оказавшиеся в заложниках врачи «скорой» сами вызвали полицию

Оказавшиеся в заложниках врачи «скорой» сами вызвали полицию
Челябинск , скорая , заложники
22.12.2016 17:35:29

Время новостей

Видео
Время новостей от 22.12.2016

Время новостей от 22.12.2016

22 Декабря 2016, 22:08

Приехавшие правоохранители скрутили и задержали дебошира.

Инцидент, когда нетрезвый челябинец удерживал бригаду скорой помощи в заложниках, произошла в ночь с 19 на 20 декабря. Врачам самим удалось вызвать полицию. Приехавшие полицейские задержали дебошира.

В ночь с 19 на 20 декабря бригада врачей скорой помощи оказались в заложниках у нетрезвого челябинца. Мужчина угрожал им битой и оскорблял, требуя забрать его ребенка в больницу. Дальше угроз дело не зашло.

— Инцидент произошел с 19 на 20 декабря. Нетрезвый мужчина удерживал врачей и угрожал им. Сотрудникам «скорой» самим удалось вызвать полицейских, те приехали и скрутили дебошира,— рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь горздрава Ирина Пономарева.

Напомним, первым об инциденте сообщило издание «Лайф». Ему все произошедшее рассказала фельдшер Ольга, оказавшаяся в заложниках. По ее словам, у ребенка было ОРВИ средней степени тяжести. В госпитализации и тем более какой-либо экстренной помощи он не нуждался. Данное заключение доктора отца не убедило, и он начал требовать оказание помощи, аргументируя тем, что ребенок через два часа умрет, и угрожал битой, удерживал врачей в квартире.

фото: Immunar.ru

Читайте также

Происшествия
Челябинец с бейсбольной битой 3 часа держал врачей «скорой» в заложниках
Челябинец с бейсбольной битой 3 часа держал врачей «скорой» в заложниках
Челябинск , скорая , заложники
22 Декабря 2016, 15:46
Происшествия
Под Саткой на скользкой дороге перевернулась скорая с детьми
Под Саткой на скользкой дороге перевернулась скорая с детьми
дорога , снег , лед , погода , авария , скорая помощь , дети , происшествие
21 Октября 2014, 19:51
Происшествия
«Скорая помощь» столкнулась с иномаркой в Челябинске
«Скорая помощь» столкнулась с иномаркой в Челябинске
ДТП , авария , скорая
18 Сентября 2015, 15:48

Последние новости

Cannot find 'newsList__clean' template with page ''
НОВОСТИ
Общество
Происшествия
Это интересно
Спорт
Культура
Экономика
Политика
Здоровье
Вне новостей
Мировые новости
Хоккей
Телепередачи
Наше утро
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Искры камина
Итоги недели
Моя деревня
Наше утро
О здоровье
Происшествия недели
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Трансляции
Эфир ОТВ
Программа телепередач
1obl.tv
Карта рыболова
Медиахолдинг ОТВ
Рекламодателям
Реклама на сайте
Сотрудничество
Закупки предприятия
Приватизация
Редакция
Вакансии ОТВ
Контактная информация ГПЧО «Областное телевидение» Адрес: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 		Рекламодателям
8 (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2016 Государственное предприятие Челябинской области ОТВ. Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г.
выдано Роскомнадзором РФ. При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна.