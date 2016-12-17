Оказавшиеся в заложниках врачи «скорой» сами вызвали полицию

Приехавшие правоохранители скрутили и задержали дебошира.
Инцидент, когда нетрезвый челябинец удерживал бригаду скорой помощи в заложниках, произошла в ночь с 19 на 20 декабря. Врачам самим удалось вызвать полицию. Приехавшие полицейские задержали дебошира.
В ночь с 19 на 20 декабря бригада врачей скорой помощи оказались в заложниках у нетрезвого челябинца. Мужчина угрожал им битой и оскорблял, требуя забрать его ребенка в больницу. Дальше угроз дело не зашло.
— Инцидент произошел с 19 на 20 декабря. Нетрезвый мужчина удерживал врачей и угрожал им. Сотрудникам «скорой» самим удалось вызвать полицейских, те приехали и скрутили дебошира,— рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь горздрава Ирина Пономарева.
Напомним, первым об инциденте сообщило издание «Лайф». Ему все произошедшее рассказала фельдшер Ольга, оказавшаяся в заложниках. По ее словам, у ребенка было ОРВИ средней степени тяжести. В госпитализации и тем более
фото: Immunar.ru