Самая возрастная лиственница Челябинской области претендует на звание главного дерева страны

Уникальному дереву исполнилось уже 357 лет

С 1 мая по 1 августа в нашей стране проходит конкурс, по результатам которого выберут главное дерево страны. Как сообщили в региональном министерстве экологии, наша область представлена 357-летней лиственницей, которая находится в Карагайском заказнике. Точный возраст этого дерева удалось установить пару лет назад, а теперь этот «старожил» — претендент на звание главного дерева России. Данное звание будет присвоено тому дереву, за которое отдадут больше всего онлайн-голосов.

Карагайская лиственница входит в «Национальный реестр старовозрастных деревьев России», является обладательницей всероссийского статуса «Дерево — памятник живой природы». Южноуральское растение имеет высоту в 34 метра, а диаметр ствола — около 1,29 метра. В нынешнем конкурсе всего заявлено 69 деревьев. Среди них есть Пушкинский дуб, Некрасовская липа, сосна Марины Цветаевой, Рахманиновский клен и другие известные насаждения, несущие в себе историческое, культурное или природное наследие нашей страны.

«Они являются хранителями вековой памяти, проводниками в глубину истории, связующим звеном ушедших и будущих поколений, нашим национальным достоянием. Мы по справедливости гордимся ими и сохраняем для будущих поколений!»— отмечает председатель сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» Сергей Пальчиков.

Победившее в конкурсе дерево специалисты обследуют и проведут для него оздоровительные мероприятия. На территории региона, где произрастает победитель, проведут конкурс детского рисунка с ценными призами и подарками, а лучшие работы выставят на церемонии награждения «Российского дерева года — 2023». Голосование проходит на сайте rosderevo.ru, где и представлены все номинанты: важно указать свой e-mail, куда придет проверочный код. Иногда письмо с кодом может попадать в спам, поэтому участникам голосования рекомендуется заглянуть в эту папку.