Самая старая в Снежинске школа простаивает из-за отсутствия отопления

В мэрии рассказали, что планируют исправить ситуацию и перепрофилировать здание

Следующий пункт поездки губернатора по Снежинску — здание бывшей 124-й школы. Это первое образовательное учреждение, построенное в городе. До 2018 года здесь располагался филиал ЮУрГУ, вывеска вуза до сих пор сохранилась. Экс-школа признана объектом культурного наследия, а сейчас местные власти планируют использовать ее в качестве учреждения культуры — многофункционального молодежного центра.

По словам главы Игоря Сапрыкина, здесь разместят детские и молодежные клубы, выделят помещения для общественников и творческих коллективов. Главная проблема здания на сегодня — неработающее отопление.

«Такой объект нельзя терять, а идея создания единого молодежного центра очень правильная», — согласился Алексей Текслер и поручил оперативно решить вопрос с отоплением.

Здание школы 124 было введено в эксплуатацию в 1957 году, является первым зданием города и включено в перечень выявленных объектов культурного наследия Челябинской области.