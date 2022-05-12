Самая старая лиственница Челябинской области претендует на звание главного дерева страны

Лиственнице из Карагайского заказника 356 лет

Обладательница всероссийского статуса «Дерево — памятник живой природы» — 356-летняя лиственница из Карагайского заказника претендует за звание главного дерева страны. Голосование проходит на сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». По данным регионального Минэкологии оно продлится до 1 августа 2022 года.

Точный возраст южноуральской красавицы установлен два года назад, в «Национальном реестре старовозрастных деревьев России» она числится под номером 402.

В голосовании, которое стартовало 1 мая и продлится по 1 августа, южноуральцам представляется уникальная возможность выбрать лиственницу, одну из претендентов на это звание.

«Список деревьев-участников утвержден сертификационной комиссией Всероссийской программы согласно полученным заявкам от руководителей исполнительной власти субъектов РФ. Среди 60 номинантов конкурса: Некрасовская липа, Пушкинский дуб, Шаляпинская ель, тис Курильский мудрец, сосна Марины Цветаевой, клен графа Панина, Грюнвальдский дуб, береза Желаний, Сибирская яблоня, Рахманиновский клен, Жемчужина Тобольского леса, кедр Заполярья, вяз генерала Лялина и многие другие уникальные исторические природные раритеты, занесенные в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и по праву обладающие статусом „Памятник живой природы“», — рассказали в ведомстве.

Возраст Карагайской лиственницы на данный момент составляет 356 лет, высота — около 34 метров, диаметр ствола на высоте 1,3 метра — около 1,29 метра.

Дерево является туристической достопримечательностью, близлежащие пансионаты и дома отдыха включают дерево-долгожитель в экскурсионные маршруты. Работники санатория «Карагайский бор», на территории которого растет дерево, рассказали, что поливают и ухаживают за лиственницей.

«Российское дерево года» является ежегодным конкурсом по выбору главного дерева страны и проводится с 2017 года. В конкурсе принимают участие удивительные природные раритеты, произрастающие в разных регионах и являющиеся природным, культурным, историческим, духовным наследием нашей Родины.