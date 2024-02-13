Самая легкая в 2023 году посылка из Челябинска отправилась в Пуэрто‑Рико

«Почта России» назвала самые экзотичные направления

В 2023 году самыми экзотичными странами, куда жители Челябинской области отправляли письма и посылки, стали Бахрейн, Бангладеш, Сейшелы, Пуэрто-Рико и Виргинские острова. Посылок было немного — всего по одной-две в каждую из стран. А весили они от нескольких граммов до нескольких килограммов, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Почты России».

«Самое легкое экспортное отправление весом 96 граммов южноуральцы адресовали на остров в Карибском море — Пуэрто-Рико. Самое тяжелое, весом более 15 килограммов, жители региона отправили в Панаму»,— уточнили в отделении.

В 2023 году количество направлений, куда можно отправить письмо или посылку, заметно возросло, и на сегодняшний день для почтового обмена доступны 130 стран. При этом самыми популярными направлениями по-прежнему остаются США, Китай, Казахстан и Германия.

Что касается южноуральских предпринимателей, то в 2023 году они отправили за границу более 6,5 тысячи посылок. В основном это были продукты питания, аксессуары, игры и товары для развлечения.