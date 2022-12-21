Самая длинная ночь: зимнее солнцестояние – 2022

Разбираемся, почему настоящая зима наступит только завтра

Сегодня, 21 декабря, жителей Челябинской области ожидают самый короткий день и, соответственно, самая длинная ночь в году. А в четверг, в 02:48 по местному времени, наше небесное светило пройдет через точку зимнего солнцестояния, после чего день медленно, но верно начнет прибавляться. ИА «Первое областное» подготовило для своих читателей максимально понятное объяснение, что заставляет дни то расти, то убывать, и почему, когда у нас — зима, в Бразилии — лето.

Сегодня Солнце взойдет над Челябинском в 09:18 утра, а зайдет в 16:26. Световой день продлится меньше рабочего дня — около 7 часов 8 минут, на четыре секунды меньше, чем накануне. Но уже завтра день удлинится — правда, всего на две секунды. Потом дни начнут расти по экспоненте, и уже в канун Нового года мы будем наслаждаться солнцем на целых шесть минут дольше, чем сегодня. Почему так происходит? Давайте разберемся.

Что бы там ни говорил Юрий Лоза, а Земля имеет форму шара, кружится вокруг Солнца и вдобавок вращается вокруг собственной оси, словно волчок. Плоскость орбитального вращения планеты называют эклиптикой, а плоскость собственного вращения — небесным экватором. Однако эклиптика и небесный экватор не совпадают. Дело в том, что земная ось не перпендикулярна эклиптике и имеет наклон около 23°. То есть Земля как бы лежит немного на боку.





Инфографика Алексея Луканенкова

По этой причине северное и южное полушария в одно и то же время чаще всего получают неодинаковое количество солнечного света.

Некоторые пребывают в плену детских представлений, что зимой наша планета отдаляется от Солнца (и поэтому становится холодно), а летом — приближается, будто подсаживается поближе к пылающей печке. В действительности все наоборот: когда в Челябинске зима, мы находимся чуточку ближе к Солнцу из-за вытянутости орбиты. А холодно нам потому, что планета в это время повернута к нашей ближайшей звезде другим полушарием — тем, где Австралия и Южная Америка. Через полгода мы меняемся местами: на Урале жара, июль, а где-нибудь на Огненной Земле тоже июль, но холодно — зима.





Инфографика Алексея Луканенкова



Для наблюдателя с Земли этот периодический процесс выглядит так, что полуденное Солнце в течение года становится то выше, то ниже над горизонтом. В этом движении светило достигает двух крайних точек — минимальной и максимальной высоты. Они-то и называются точками солнцестояния.

Для жителей разных широт высота Солнца в дни солнцестояний будет разной: чем ближе к экватору, тем она больше. Например, в Челябинске сегодня в полдень Солнце поднимется над горизонтом лишь на 12°. За Полярным кругом оно вообще не взойдет. Но если вы позвоните в бразильский город Сан-Паулу (когда там будет полдень) и скажете: «Жозе, дружище, выйди на улицу и посмотри, где сейчас Солнце», — Жозе вам ответит: «Прямо у меня над головой!». А все потому, что Сан-Паулу находится на Южном тропике, над которым ненадолго зависло небесное светило, прежде чем снова двинуться на север и через какое-то время принести туда тепло.

С древних времен человек проводил по дням солнцестояний и равноденствий границы времен года. Но потом все перепуталось: календарные лето и зима перестали совпадать с астрономическими. Есть смысл вспомнить сегодня об этом и поздравить друг друга не только с тем, что с завтрашнего дня солнца станет больше, но и с началом не выдуманной, а настоящей зимы.