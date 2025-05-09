Салют в честь Дня Победы в Челябинске покажут онлайн

В 22:00 над набережной реки Миасс пройдет праздничный фейерверк

В Челябинске продолжаются массовые гулянья и праздничные мероприятия в честь 80‑летия Победы в Великой Отечественной войне. Весь день телеканал ОТВ, сайт 1obl.tv и сообщества «Первого областного» в соцсетях в прямом эфире показывают, как проходит День Победы в Челябинске.

Непрерывный праздничный эфир завершится в 18:00. А в 22:00 стартует трансляция фейерверков. Для тех, кто по разным причинам не может вживую увидеть залпы праздничного салюта, мы покажем их в самом удобном формате.

Например, с телефона салют можно увидеть в телеграм-канале «Смотри ОТВ», достаточно лишь тапнуть сверху кнопку «Вступить». Салют также покажем на сайте 1obl.tv.

Увидеть атмосферу праздника и разноцветные залпы в небе можно будет и в социальных сетях. В нашем сообществе уже ждет своего часа праздничный вечерний эфир. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всех событий в Челябинской области. С праздником!