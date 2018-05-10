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Группа челябинцев, наблюдавшая за салютом с лодок, сорвала аплодисменты

Пловцы поделились эмоциями от увиденного с необычной «смотровой площадки».
сегодня в 08:50
  |  Общество

Накануне, 9 мая, нескольким челябинцам довелось увидеть праздничный салют в честь 9 мая с необычного ракурса. Вместо окружения привычной толпы на смотровых площадках энтузиасты встретили вечер на реке Миасс. Вип-места горожане заполучили при помощи каяков.

Было жутко необычно тихо плыть, а не толкаться мимо людей, чтобы наблюдать такой красивый салют, особенно — с воды. И, конечно, чувствуешь себя звездой, мы получили столько внимания со всех сторон, думаю, многие захотели бы к нам присоединиться! Незабываемый день! — рассказала сайту «Первый областной» челябинка Наталья Ухова.

Положительными эмоциями от путешествия делится и организатор сплава. Необычная «смотровая площадка» оказалась доступна для горожан впервые. Визуальные и слуховые впечатления не сравнимы с просмотром салюта с берега.

Никого не предупреждали, поскольку каждый житель города может плавать по реке, если это не моторная лодка. После сбора мы поплыли к торговому комплексу «Родник», потом вернулись в сторону города, к Кировке. Люди встречали нас аплодисментами. Мы выбрали место посреди воды, чтобы хорошо видеть салют. Наша компания расположилась под мостом между Краеведческим музеем и органным залом. Там нет сильного течения, безопасно и никто не мешает. Когда начался салют, все начали кричать и радоваться. С воды очень классный обзор. Было видно с двух ракурсов — сам салют и отражение в воде. Плюс эхо, которое создает вода. — поделился впечатлениями организатор вылазки Александр Приблагин.

Челябинцам рекомендовали не приближаться к месту запуска ради безопасности. Прилежащая акватория была задымлена во время взрывов. Дым спускался вниз, на реку Миасс.

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