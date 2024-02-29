Российские СНТ получат возможность провести газ к границам участка бесплатно. Сегодня Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию объявил о включении СНТ в программу социальной газификации. Глава государства сделал ряд заявлений о развитии сферы ЖКХ, водоснабжения и модернизации всей коммунальной инфраструктуры.
Программа социальной газификации предусматривает возможность провести газ к участку в тех населенных пунктах, где газ уже есть. В Челябинской области программа догазификации активно развивается. Более того — в регионе ввели специальные выплаты: компенсацию покупки и установки газового оборудования в дом и переустройства дымовых каналов. Буквально сегодня депутаты ЗСО одобрили решение губернатора Алексея Текслера о расширении возможности получения этих выплат. Южноуральцы таким образом могут получить до 200 тысяч рублей.
Сегодня президент объявил, что садовые товарищества смогут участвовать в программе.
Также глава государства поручил кабмину подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья.
Более 4,5 трлн рублей будет направлено до 2030 года на модернизацию ЖКХ (включая частные средства).
«Реализация федерального проекта „Чистая вода“ будет продолжена, проблема снабжения качественной питьевой водой остается чрезвычайно актуальной для многих городов и сельских поселений России», — объявил президент.
Проект «Чистая вода» реализуется и в Челябинской области. По нему в регионе строится водовод в поселке Козырево Копейского городского округа. На него предусмотрено 194,9 млн руб., планируется построить 13,1 км водопровода. По этому же проекту в 2024 году запланирован капитальный ремонт сетей водоснабжения в Зауральском поселении Еманжелинского района и городе Карталы.
Добавим, что ранее депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли в окончательном чтении закон о выплатах на покупку и установку газового оборудования. Теперь деньги стало получить проще. Расширена и категория получателей. Закон принят по инициативе губернатора Алексея Текслера.
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