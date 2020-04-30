Садовые маршруты в Челябинске запустят 1 мая

Пассажирам будет необходимо соблюдать ряд рекомендаций.

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В пятницу, 1 мая, в Челябинске возобновят работу садовых маршрутов. Однако в связи с распространением коронавирусной инфекции в интересах безопасности горожан, им будет необходимо следовать правилам.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, перевозчику даны четкие инструкции. Например, салон транспорта будет заполнен на 50%. Для поддержания необходимой дистанции при посадке ряд сидений будет недоступен для пассажиров, они будут вынуждены сидеть на расстоянии друг от друга. Кроме того, обязательное условие — наличие масок. Об этом накануне заявлял губернатор Алексей Текслер.

«Если муниципалитеты примут решение возобновлять садовые маршруты, они должны соблюдать все режимы безопасности: все пассажиры должны быть в масках, размер автобусов и частота рейсов должны быть увеличены. Необходимо обеспечить посадку не более 50% вместимости», — подчеркнул глава региона.

Расписание автобусов можно увидеть по ссылке.