Садовые маршруты начнут курсировать в Челябинской области уже в эти выходные

Льготный проезд введут для пенсионеров

На Южном Урале запускают садовые маршруты автобусов. Уже в эти выходные в городах Челябинской области начнет курсировать 21 межмуниципальный садовый маршрут. Из них 15 маршрутов организовано из Челябинска к садовым товариществам, 5 — из Магнитогорска, 1 — из Златоуста.

Поездки в садоводческие и дачные хозяйства вводятся с 1 мая по 15 октября. 50-процентную скидку проезда получат южноуральские пенсионеры. Для этого пассажиры должны предъявить пенсионное удостоверение, паспорт и справку, подтверждающую членство в СНТ. Также во время поездки пассажиры не должны снимать защитные маски.

«В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции пассажирам необходимо использовать санитарные маски при посадке в автобус и в течение всего пути следования при проезде на межмуниципальных садовых сезонных маршрутах», — сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Пути следования и карту маршрутов можно посмотреть на сайте Миндора Челябинской области.