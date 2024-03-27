«Садовые» автобусы Челябинской области появятся на «Яндекс.Картах»

Все межмуниципальные сезонные маршруты в 2024 году подключат к ГЛОНАСС

В Челябинской области межмуниципальные садовые маршруты начнут работать с 26 апреля.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона сообщили, что в этом сезоне отслеживать передвижение таких автобусов пассажирам станет удобнее, поскольку все они появятся на картографических сервисах в интернете.

«Все автобусы межмуниципальных садовых сезонных маршрутов, отправляющиеся из Челябинска, будут подключены к системе ГЛОНАСС. Это позволит обеспечить отображение автобусов на „Яндекс.Картах“ и других картографических сервисах», — пояснили в Миндортрансе.

Подробное расписание и маршруты сезонных автобусов будут опубликованы в ближайшее время.