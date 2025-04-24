Садоводам Челябинской области предоставят льготы на проезд в электричках

Скидка действует с 1 мая по 15 октября

С 1 мая садоводы-пенсионеры Челябинской области смогут приобретать билеты на электричку со скидкой, сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании.

«Скидка в размере 70% положена садоводам-пенсионерам при оформлении абонемента. Речь идет о месячных абонементных билетах, действующих для проезда в определенные дни (не более 15 в месяц) или абонементных билетах для проезда в выходные дни. Льгота будет действовать до 15 октября 2025 года», — отмечают в пресс-службе.

При этом скидка действует только на территории Челябинской области.

Абонемент на электричку можно приобрести во всех пригородных кассах. Для оформления нужен паспорт, справка, выданная правлением садоводческого некоммерческого товарищества, а также пенсионное удостоверение или справка о назначении пенсии.

Справка, выданная правлением садоводческого товарищества, должна содержать:

— наименование садоводческого некоммерческого товарищества;

— фамилию, имя, отчество, дату рождения садовода;

— номер пенсионного удостоверения или справки о назначении;

— информацию о членстве садовода в садоводческом некоммерческом товариществе;

— номер зоны ЮУЖД, в которой располагается сад;

— подпись председателя правления и печать садоводческого товарищества.