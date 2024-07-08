Садоводам Челябинской области облегчили установку мусорных контейнеров

Это позволит обеспечить необходимые санитарно-эпидемиологические условия для граждан

В России вводится упрощенный порядок установки контейнерных площадок для сбора мусора. Постановление правительства страны, принятое в конце июня, позволит ускорить процесс размещения мусорных баков на придомовых территориях, дачных участках и в СНТ. Об этом рассказали в региональном управлении Росреестра.

Постановление было подготовлено из-за частого обращения членов садоводческих и огороднических товариществ и жителей многоквартирных домов: они сообщали о трудностях размещения мусорных контейнеров, которые должны обслуживать прилегающую территорию.

«У нас в регионе встречаются садоводческие товарищества, которые просто физически не могут поставить на своей территории площадку для сбора твердых отходов из-за нехватки земли. Теперь у СНТ появилась возможность оформить такую площадку на муниципальной земле или за границей товарищества», — рассказал член Общественного совета при управлении Росреестра по Челябинской области Иван Носков.

По новым правилам контейнеры можно будет размещать без предоставления земельных участков и установления сервитута (ограниченного права пользования чужой землей). Как отмечают в Росреестре, такие меры позволят обеспечить должные условия для проживания граждан.