Садовод из Каслинского района победила на федеральном форуме «Женщины в АПК»

Ольга Сегаль уже восемь лет управляет плодово-ягодным хозяйством «Григорьевские сады»

На прошедшем в Москве форуме «Женщины в АПК» победу в номинации «Кто, если не я» одержала жительница Каслинского района Ольга Сегаль. Уже восемь лет она руководит развитием плодово-ягодного хозяйства «Григорьевские сады». О своем достижении Ольга рассказала в посвященном хозяйству телеграм-канале.



«Женщина года в номинации „Кто, если не я“. Возвращаемся домой с чувством глубокого удовлетворения. Думаю, мне удалось по достоинству защитить честь, достоинство и уникальность женщин Челябинской области. Спасибо всем за поддержку!»— написала Ольга.

«Григорьевские сады» — крупное хозяйство в Каслинском районе, здесь растут яблони, груши, жимолость, малина и многие другие культуры. Летом 2023 года, по информации из открытых источников, «Григорьевские сады» приглашали всех желающих принять участие в уборке урожая. Половину «добычи» добровольцы могли оставить себе.

Форум же «Женщины в АПК» (агропромышленном комплексе) — крупное ежегодное мероприятие, тематика которого понятна из названия. Актуальность также не подлежит сомнению: в России в сельской местности живут и трудятся больше 19 миллионов женщин. Как сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, по результатам соцопроса на форуме выяснилось, что сельских тружениц волнуют в первую очередь три вопроса: наличие доступной и качественной медицины, возможность получения образования детьми и самореализация.