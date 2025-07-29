Садовод из Челябинской области этим летом вырастила богатый урожай арбузов

Один из них весит более 5 килограммов

«В этом году нас радует вот такая ягодка! Растет очень быстро и, если честно, побила все наши рекорды. Максимум вырастал арбуз около трех килограммов, этот уже около пяти и еще продолжает расти!» — с гордостью рассказывает жительница поселка Есаульского Челябинской области о своем урожае.

Любовь Олеси Тягуновой к садоводству началась еще в детстве, в садоводческом товариществе «Металлург». Там был сад ее бабушки. Именно она научила внучку премудростям: как заготовить семена, посеять на рассаду, как за всем этим ухаживать, когда прищипывать, чем подкармливать… В «Металлурге» был агроном, который выступал в радиопередачах. Издавали брошюрки в помощь садоводам. Олеся пользуется ими до сих пор и считает эти советы очень полезными.

Она всегда хотела жить в своем доме, чтобы для работы с землей не надо было куда-то идти или ехать. Тем более были времена, когда в садах процветало воровство. И земледельцам было очень жаль своего труда, когда порой они оказывались у перерытых грядок и обобранных деревьев.

После замужества мечта Олеси о доме на земле сбылась. И сейчас семья живет в поселке Есаульском. На участке растет привычный набор овощей и ягод. Но всегда есть место экспериментам.

«Всегда хочется экзотики. Экспериментируем — посадили виноград. Пока результаты не очень, но мы учимся. Муж этим занимается, это больше его стихия», — рассказывает Олеся.

Попытки вырастить арбузы в условиях рискованного уральского земледелия возникали неоднократно. Ягоды получались по 1—3 килограмма весом. Некоторые оказывались даже сладкими. Затем на несколько лет затею с бахчой забросили.

«В этом году вдруг решили: давай посадим! У нас есть две теплицы, в которых обычно растут помидоры. И в этом году одну из них отдали под бахчу. Теплица стоит посередине участка, со всех сторон освещена солнцем», — делится подробностями садовод.

Одну половину теплицы отдали под арбузы, другую под дыни. Арбузов высадили около пяти корней. Решили на этот раз не подвешивать их, не привязывать. Растут же как-то они на юге.

«Подрезаем, прищипываем верхушки побегов. Ничем не подкармливали, только весеннее удобрение при перекопке», — описывает уход Олеся.

Арбуз завязался быстро и рос стремительно. На сегодня хозяйка даже не знает, сколько он весит, так как ресурса пятикилограммовых весов не хватило для сладкой ягоды.

«Вот такой вот у нас опыт с арбузами в этом году, очень положительный. Мы сами даже не ожидали!» — заключает садовод.

Что повлияло на урожай — обилие влаги или другие погодные условия — женщина не знает. Как и любая хозяйка, она от души радуется рекордам на своем участке.