С жительницы Карталов шантажисты требовали 20 тысяч рублей за приватные фото сына

Вымогательство шло через соцсети

В Карталах 43-летнюю горожанку попытались шантажировать приватными фотографиями ее 16-летнего сына. Об этом рассказали в межмуниципальном отделе МВД России «Карталинский».

Неизвестная гражданка связалась с карталинкой через соцсети и сообщила, что у нее есть снимки ее сына приватного характера. За то, чтобы фото не попали в интернет на всеобщее обозрение, вымогательница потребовала 20 тысяч рублей.

«Однако жительница Карталов не поддалась на шантаж и обратилась в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России „Карталинский“. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 163 УК РФ (Вымогательство)», — сообщили в отделении полиции.

Сотрудники полиции напоминают: не стоит размещать интимные фото и видео в соцсетях, а также отправлять их другим людям. В случае попыток шантажа об этом нужно незамедлительно сообщать в полицию, сохранив всю переписку с вымогателями.