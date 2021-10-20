С южноуральской молодежью встретилась депутат Госдумы Яна Лантратова

В области продолжается образовательный форум «Территория смыслов»

Под Челябинском на территории загородного комплекса «Черемушки» с 18 по 23 октября проходит первый молодежный образовательный форум «Территория смыслов». Это крупнейшее мероприятие для молодежи от 18 до 35 лет до 2020 года проводили на всероссийском уровне. Сегодня участники форума на треке «Лидеры изменений. Вовлечь невовлеченных» встретились с депутатом Госдумы, российским правозащитником, общественным деятелем, ответственным секретарем Совета по правам человека в России Яной Лантратовой. Своими впечатлениями с форума она поделилась с ИА «Первое областное».

160 участников трека прослушали спикеров и задали им свои вопросы.

«Выступила на панельной дискуссии с очень классным названием „Лидеры изменений. Вовлечь невовлеченных“. Рассказала о своём опыте, о том как вовлекала в свои общественные, добровольческие, правозащитные проекты тех, кто до этого не включался в активную жизнь страны, города, своего района. Ответила на многочисленные вопросы ребят. После мероприятия ко мне подошло очень большое количество участников, с каждым удалось пообщаться, у ребят есть новые идеи, свежий взгляд, тяга к свершениям! Будем работать вместе! Невероятный заряд позитивом», — поделилась своими впечатлениями Яна Лантратова ИА «Первое областное».

Среди спикеров был также Дмитрий Прокопьев, финалист Конкурса управленцев «Лидеры России». Он рассказал как быть открытым и вовлеченным в проблемы людей. Илья Коломейский дал универсальный совет — отвечать за свои слова и повышать культуру: читаем книги, ходим в театр, чтобы быть интересными личностями. Яна Лантратова поделилась своим мнением, что нужно учиться, совершать ошибки и ответственно подходить к работе.