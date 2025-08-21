С Южного Урала в ЛНР привезли более тонны товаров для подопечных соццентра

С начала СВО общественники, политики и волонтеры Челябинской области поддерживают жителей Луганщины



Поддержка новых регионов России на контроле у губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В рамках этой инициативы в Антрацитовский комплексный центр социального обслуживания на днях доставили более тонны гуманитарной помощи, включая медицинские препараты, средства личной гигиены и продукты питания. Об этом сообщает корреспондент «Вести. Луганск» Владислав Кисленко.

Заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин передал груз и подчеркнул важность поддержки старшего поколения и маломобильных граждан.

«Губернатор Алексей Текслер держит вопрос восстановления исторических территорий на особом контроле. Эту помощь привозят как жители Челябинской области, так и наши неправительственные организации и органы власти», — отметил Алексей Фартыгин.

Груз, преодолевший расстояние в две тысячи километров, был доставлен в учреждение, где на попечении находится 1056 человек. Соцработники активно помогают пожилым и маломобильным людям, предоставляя им необходимые ресурсы.

Директор Антрацитовского комплексного центра Наталья Кириллова рассказала о том, что многие из подопечных не могут выходить из дома и сталкиваются с финансовыми трудностями.





«Некоторые пенсионеры вынуждены тратить значительную часть своей пенсии на покупку памперсов. Мы очень благодарны за такую помощь, это действительно хорошее подспорье», — отметила Наталья Кириллова.

Общественники не оставляют без внимания людей, которые не могут сами приехать в центр. Они организуют адресную помощь, включая доставку продуктов питания и гигиенических наборов, а также занимаются бытовыми заботами, такими как уборка и приготовление пищи.





«Поддержка очень важна, человеческое общение — это все. Я очень благодарна за все подарки, которые мне приносят к праздникам. Это очень приятно», — поделилась подопечная центра Тамара Кутовая.

В ближайшее время Антрацитовский центр получит новую партию гуманитарной помощи. Следующий груз из Челябинской области ожидается в начале осени. Записаться в Антрацитовский комплексный центр социального обслуживания могут все нуждающиеся, для этого достаточно обратиться в территориальный орган защиты населения.