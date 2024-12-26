С января в Челябинске увеличится стоимость порций в школьных столовых

При этом льготники по-прежнему смогут питаться бесплатно

С 1 января 2025 года изменится стоимость питания в школах Челябинска для льготников. Распоряжение об этом за подписью главы города Алексея Лошкина опубликовано на сайте мэрии.

Так, стоимость питания на одного ученика, в том числе за счет родительских средств, повышается до 85,15 рубля. При этом ученики начальной школы, из многодетных семей, дети с нарушениями здоровья, дети из семей участников боевых действий и из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из малообеспеченных семей будут по-прежнему питаться бесплатно.

Стоимость питания для детей, чьи родители находятся на СВО (5—11 классы), и для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (1—11 классы) составит 160,08 рубля. Эти дети также будут питаться бесплатно, причем питание для них будет двухразовым.

Материал создан корреспондентом ИА «Первое областное».