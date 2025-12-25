С января 2026 года в Челябинске запускают новые автобусы и продлевают ряд маршрутов

Служба организации движения рассказала, что изменится в работе гортранспорта с нового года

С января 2026 года в Челябинске запускают новые автобусы и продлевают ряд маршрутов. Об изменениях в работе общественного транспорта рассказала Служба организации движения, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Так, с 3 января запускается новый автобусный маршрут № 37 «Квартал у озера — Станция Межозерная». Контрактом предусмотрена работа одного автобуса малого класса и выполнение 36 рейсов — по 18 в прямом и обратном направлении.

С 3 января начнет работу новый автобус по регулируемому тарифу № 216 от ЖК «Голос L‑Town» до улицы Чичерина в Челябинске. Трасса движения пройдет в том числе через поселки Терема и Градский прииск. Предусмотрена работа двух автобусов малого класса.

Маршрут автобуса № 10к продлевается до «Агроуниверситета», заезд к ТРК «Родник» отменяется. Количество автобусов по будням увеличится до 18, что позволит сохранить прежний интервал движения — 10 минут в часы пик.

Автобус № 132 перестанет заезжать в поселок Челябэнерго. Пассажиры могут воспользоваться автобусами № 10к и 26.

Автобус № 142 «Чичерина — Вавиловец» продлевается до поселка Северного.

Автобус № 203 «Областной инфекционный центр — Областная больница» будет доезжать до автовокзала «Центральный». Это позволит пассажирам, прибывающим на автовокзал и железнодорожный вокзал, удобнее добираться до инфекционного центра в Малой Сосновке.

Автобус № 22а меняет номер и название. С января это будет маршрут 22 «Улица Генерала Брусилова — ЧКПЗ». Количество автобусов по будням увеличится с 20 до 24 единиц.

