С улиц Челябинска за ночь вывезли 844 тонны снега

На улицах города работало 127 единиц техники.

В Челябинске продолжают активно расчищать дороги от снега. Ночью на улицах города работало 127 единиц техники, среди которой было 34 комбинированных дорожных машины, 54 МТЗ, 18 погрузчиков и столько же самосвалов, а также 3 автогрейдера. Вместе с техникой ручной очисткой занимался 61 человек. За ночь из города вывезли 844 тонны снега.

Работы продолжатся сегодня, 2 декабря, днем.

«Сегодня на улицах Челябинска работает 162 единицы техники: 37 КДМ, 75 МТЗ, 28 погрузчиков, 18 самосвалов, 4 автогрейдера. Технике помогают 259 дорожных рабочих», — сообщает Комитет дорожного хозяйства Челябинска.

Автомобильные дороги, остановки общественного транспорта и тротуары будут очищать от снежного покрытия, а опасные участки обработают противогололёдной смесью.