С улиц Челябинска за неделю вывезли более 114 тыс. кубометров снега

Город готовится к новым снегопадам

За минувшую неделю на челябинские снегосвалки с улиц города вывезли свыше 114 тыс. кубометров снега. Об этом сегодня, 12 декабря, на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

Всего с 5 ноября, когда в Челябинске лег первый постоянный снег, дорожники убрали с дорог и тротуаров более 350 тыс. кубометров снега. При средней вместимости самосвала 20—30 кубометров этот объем соответствует примерно 14 тыс. грузовиков.

Андрей Ксензов отметил, что в связи с потеплением подрядным организациям поставлена задача очистить тротуары, остановочные платформы, пешеходные переходы и парковки до твердого основания, чтобы подготовиться к следующим снегопадам и освободить место в лотковой части дорог для накопления и последующего вывоза снега.