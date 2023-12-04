С улиц Челябинска за минувшую ночь вывезли почти 5 тысяч кубометров снега

Город приходит в себя после снегопада

В Челябинске продолжают разгребать последствия субботней снежной бури. В ночь с воскресенья на понедельник дорожные службы вывезли с улиц областного центра 4951 кубометр снега, сообщили сегодня, 4 декабря, в пресс-службе мэрии.

Уборка в городе продолжается. Утром на дороги вышли 248 единиц спецтехники и 595 рабочих со скребками и лопатами. Помимо очистки асфальта, они будут наводить порядок на тротуарах, остановках и в прилотковой части дорог.

На опасных участках дорог, на спусках, подъемах, мостах и оживленных перекрестках проезжую часть при необходимости обработают реагентами.