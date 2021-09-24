С улиц Челябинска вывозят автохлам

Куда жаловаться на ржавые машины под окнами жилых домов

Челябинские спецслужбы продолжают вывозить автохлам из жилых дворов. Об очередной операции по очистке города от ржавого железа в пятницу, 24 сентября, рассказали в пресс-службе мэрии.

«В пятницу из двора дома № 136 по улице Танкистов вывезли бесхозный и разукомплектованный УАЗ», — говорят в администрации города.

И напоминают: направить информацию о брошенном транспорте можно на электронную почту городского управления благоустройства: blago@cheladmin. ru. Чтобы заявка была принята к рассмотрению, в сообщении следует указать точный адрес (лучше всего его определить по ближайшему зданию) и приложить фото автомобиля.