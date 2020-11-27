С улиц Челябинска вывезли почти 80 тонн снега

На очистку дорог города направили 114 единиц техники.

В Челябинске накануне вечером пошел снег. Ночью на очистку улиц города от осадков вышли дорожные рабочие и снегоуборочная техника. Покрытие дорог и тротуары механически очищали от снежного покрова, а опасные участки обработали противогололедным средством.

«В ночь с 26 по 27 ноября на улицах Челябинска работало 114 единиц техники: 33 КДМ, 54 МТЗ, 13 погрузчиков, 11 самосвалов, 3 автогрейдера. Технике помогали 56 дорожных рабочих», — сообщает комитет дорожного хозяйства Челябинска.

Всего за ночь с дорог Челябинска вывезли 79,5 тонны снега.