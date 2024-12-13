С улиц Челябинска исчезают последствия недавнего снегопада

В каждом районе города работают автоколонны

Не все челябинцы с нетерпением ждали снега. Для автомобилистов и дорожников справедлив лозунг: нет снега — нет проблем. Как справляются с очередной задачей подрядчики — об этом в материале корреспондента ИА «Первое областное».

Челябинские дорожники приготовили технику к снегу еще в октябре.

«В случае снегопада, как сегодня, например, дополнительно выводим технику. У нас работа построена в круглосуточном режиме. С первым снегопадом, с первой снежинкой она выезжает на улицы города», — говорит Дмитрий Сураев, представитель ГК «Автодор».

Организация обслуживает территорию Советского района. Сегодня она вывела на линию 16 комбинированных дорожных машин (тех самых грузовиков с «лопатой»), восемь тракторов МТЗ, погрузчики, самосвалы и дорожных рабочих.





Всего 13 декабря в Челябинске снег убирают 190 единиц техники и 700 дорожных рабочих. Такие данные приводит комитет дорожного хозяйства города.

Подрядные организации в первую очередь расчищают дороги и тротуары, затем формируют снежные валы в местах, где они не мешают движению транспорта и пешеходов. После чего вывозят снег на полигон.

Контролируется уборка снега также круглосуточно. При этом, кстати, учитывают и замечания жителей города и Госавтоинспекции.

«Кураторы комитета дорожного хозяйства объезжают районы города. При необходимости они связываются с подрядчиками и совместно пересматривают маршруты движений», — говорит заместитель председателя комитета дорожного хозяйства Александр Курачев.