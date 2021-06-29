Территорию нацпарка «Зигальга» очищают от капканов

Такие ловушки запрещены в России с 2013 года

На территории национального парка «Зигальга» убирают капканы. Как сообщили сегодня, 29 июня, в пресс-службе нацпарка, только с одного участка было изъято двадцать таких ловушек.

«Территорию „Зигальги“ продолжают зачищать — два десятка капканов изъяли с одного из участков национального парка, который раньше был промысловым. Ловушки были не насторожены, они ждали своего часа. Есть сведения, что подобных устройств в этой части „Зигальги“ около сотни»,— сообщили представители нацпарка.

Напомним, использование ногозахватывающих капканов в России запрещено с лета 2013 года. Тогда Минприроды РФ в рамках Соглашения о международных стандартах на гуманный отлов диких животных между Европейским сообществом, Канадой и Россией добавило в Правила охоты пункт, запрещающий использование стандартных ловушек со стальными дугами для отлова волка, рыси, куницы и других животных.