С теплой погоды со слабым ветром начнется последняя неделя 2024 года в Челябинской области

Может выпасть немного снега

В понедельник, 23 декабря, в ряде районов Челябинской области сохранится теплая погода, а где-то будет около −10°С. Местами может пройти слабый снег, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске этой ночью будет около −5°С и небольшой снег. Днем температура установится в пределах от −1 до −3°С. Переменная облачность, возможен слабый снег. Ветер юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью также пройдет небольшой снег. Не исключаются слабые метели. Отметка на градуснике будет варьироваться от −3 до −8°С, на юге похолодает до −13°С. Днем столбики термометров поднимутся до −1...-6°С, в южных районах региона будет чуть холоднее — около −9°С. Переменная облачность, слабый снег сохранится. На отдельных участках дорог гололед. Ветер юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду.