Над Челябинском в очередной раз навис смог

Режим неблагоприятных метеоусловий продлится до вечера.
В Челябинске вновь вводят режим неблагоприятных метеоусловий. Вздохнуть полной грудью не удастся, этому препятствуют выбросы, сконцентрированные в воздухе. В связи с этим муниципальным образованиям рекомендовано организовать работу по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Если морозы на территории Челябинской области понемногу отступают, то режим НМУ непоколебим. Министерство экологии предупреждает челябинцев о неблагоприятных метеоусловиях. В таких условиях рекомендовано не выходить из дома без лишней необходимости.
— На территории Челябинска с 19 часов 21 декабря до 19 часов 22 декабря сохраняются НМУ 1 степени опасности, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе — слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия, — сообщили сайту «Первый областной» в Минэкологии Челябинской области.
В случаях сохраняющейся в периоды НМУ сильной задымленности Министерство экологии Челябинской области просит доводить информацию об этом в оперативном режиме до отдела метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды по телефону
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