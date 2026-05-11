С сильных дождей начнется новая рабочая неделя в Челябинской области

Ожидается резкий перепад суточной температуры

Во вторник, 12 мая, в Челябинской области пройдут дожди, местами сильные. Ночью еще возможны заморозки, а днем воздух прогреется до +20 градусов. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночные часы воздух остынет до +4 градусов. Днем потеплеет до +13. Пройдет небольшой дождь. Ветер будет западным с примесью южного, 4—9 метров в секунду.

По области ночная температура будет варьироваться в пределах от −5 до +5 градусов. В горах местами пройдет слабый дождь. Днем в северной половине будет +10...+15 градусов, в южной воздух прогреется до +20. Дожди, в горах до сильных. Западный умеренный ветер с порывами до 14 метров в секунду.