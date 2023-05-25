С середины июня Georgian Airways запустит транзитные рейсы из России в Европу

Маршрут будет пролегать через Тбилиси

Авиакомпания Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы в европейские города через Тбилиси. Об этом сообщает издание RTVI со ссылкой на основателя авиакомпании Тамаза Гаиашвили.

Перелеты планируются в пять городов: Париж (Франция), Милан (Италия), Вену (Австрия), Ларнаку (Кипр) и Салоники (Греция).

Тамаз Гаиашвили отметил, что самолеты должны начать летать этими рейсами уже с 15 июня. Авиакомпания ожидает высокий спрос: через Тбилиси добраться до Европы быстрее и удобнее, считает Гаиашвили.

«Естественно, будем сохранять воздушное сообщение с Россией. Ничего с этим не будет. Правительство Грузии очень тепло это решение встретило. Дай бог, чтобы оно никогда больше не прерывалось», — добавил Тамаз Гаиашвили.

Основатель Georgian Airways подчеркнул, что пассажирский поток между Россией и Грузией постепенно восстановится.

Напомним, ранее стало известно о запуске авиарейсов в Грузию спустя четыре года после их остановки. В Челябинске туристические компании ждут расширения полетной программы и увеличения количества городов отправления.