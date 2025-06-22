В селе Большой Куяш началось строительство нового Дома культуры

Объект сдадут уже к 1 сентября

Этой осенью в селе Большой Куяш под Кунашаком распахнет двери новый Дом культуры, сообщает издание «Знамя труда».

«В прошлом году районная администрация совместно с жителями Куяшского сельского поселения направили заявку на строительство нового Дома культуры губернатору Алексею Текслеру. И уже сегодня мы начинаем строительство. Это будет многофункциональный культурно-досуговый центр, где смогут заниматься творчеством жители всех возрастов», — заявил глава Кунашакского района Рамиль Вакилов.

Строительство идет в рамках государственной программы «Развитие культуры в Челябинской области». На проект выделено 132,9 миллиона рублей. Объект обещают сдать к 1 сентября этого года.

На церемонии начала стройки была заложена купсула с посланием потомкам: школьники написали пожелания в будущее себе, своим детям и внукам.