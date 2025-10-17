С реки Миасс в Челябинске 17 октября увезут последний катамаран

Сезон прогулок возобновят в апреле

В Челябинске завершился сезон катаний по реке Миасс. Последние катамараны убирают сегодня, 17 октября. Об этом журналистам Первого областного информагентства сообщил руководитель компании «Река» Игорь Курныкин.

Последнее катание организовали вчера, его приурочили к закрытию светомузыкального фонтана у зала органной музыки «Родина». Также перестал ходить у Исторического музея Южного Урала речной трамвайчик. Его увезли на зимовку неделю назад.

Сейчас компания уже начала готовиться к следующему сезону. В новом году катамараны будут регулярно плавать в акватории фонтана — этим летом территорию почистили и испробовали.

«Такие прогулки пользовались популярностью, особенно вечером, когда фонтан работал. Люди вблизи могли наблюдать всю эту красоту и иллюминацию в вечернее время. Да и с любых точек катания открываются все главные достопримечательности: Торговый центр, исторический музей, оперный, картинная галерея, филармония, цирк, колесо обозрения», — поделился Игорь Курныкин.

Также завершились катания на речном трамвайчике в Кыштыме. В следующем году сезон катамаранов в регионе планируют открыть в начале апреля.

Добавим, в соседней Башкирии из-за ухудшения погоды тоже закрывают речную навигацию, сообщает портал башинформ.ру. С 20 октября прекратят работу паромные переправы: «ДОК грузопассажирская», «Трамплин», «Сипайлово», «Дудкино», «Козарез» и внутригородской маршрут «Сипайлово — „Зеленый мыс“».