С портала «Госуслуги» убрали функцию удаления аккаунта

Рассказываем, как можно удалить учетную запись

Из-за участившихся случаев взломов аккаунтов на «Госуслугах» по решению Минцифры России с сайта убрали функцию удаления учетной записи. Теперь для того, чтобы удалить свой аккаунт, придется обращаться в многофункциональные центры. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.

«В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на „Госуслугах“, в том числе с использованием методов социальной инженерии и последующим удалением учетной записи злоумышленниками, принято решение отключить эту функцию на портале. Теперь удалить учетную запись возможно только при посещении МФЦ», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили, что те, кто не хочет получать уведомления от госорганов, могут просто отключить уведомления.

Кроме того, в Минцифры РФ разъяснили, что удаление аккаунта на портале «Госуслуги» не будет считаться уклонением от армии. Ранее представитель Генштаба сообщил, что нововведением призывной кампании — 2023 станут электронные повестки, и многие россияне задались соответствующим вопросом.