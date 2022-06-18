С понедельника пересадочные билеты вводятся на пяти пригородных маршрутах Челябинска

Льготный проезд будет действовать в течение часа

С понедельника, 20 июня, жители Челябинска смогут экономить при поездке в пяти пригородных маршрутах Челябинска, сообщает государственное учреждение «Организатор перевозок Челябинской области».

Для этого нужно оплатить проезд транспортной картой и успеть пересесть с городского маршрута на пригородный или наоборот в течение часа. Пересесть из маршрута в маршрут по одному билету можно лишь раз.

Приобрести пересадочный билет можно только на тех маршрутах, которые работают по регулируемому тарифу, то есть на муниципальных автобусах. А пересесть можно на такие маршруты:

— № 136К Белый хутор — ЮурГУ;

— № 158к Белый хутор — Чичерина;

— № 141 Вознесенка — Новосинеглазово;

— № 203 Автостанция Южная — Областной инфекционный центр;

— № 212 Братьев Кашириных — Прудный — Ключи.

При посадке на первый автобус с карты спишут большую часть стоимости поездки (33 рубля в пригородном автобусе и от 20,7 до 23 рублей в городском). При пересадке на второй автобус спишется остаток суммы.Общая стоимость поездки с пересадкой составит 38 рублей.В самом Челябинске также действует пересадочный билет при поездках на муниципальном транспорте. Стоимость двух поездок по транспортной карте составляет 25 рублей. Пересесть нужно в течение часа.