С понедельника, 20 июня, жители Челябинска смогут экономить при поездке в пяти пригородных маршрутах Челябинска, сообщает государственное учреждение «Организатор перевозок Челябинской области».
Для этого нужно оплатить проезд транспортной картой и успеть пересесть с городского маршрута на пригородный или наоборот в течение часа. Пересесть из маршрута в маршрут по одному билету можно лишь раз.
Приобрести пересадочный билет можно только на тех маршрутах, которые работают по регулируемому тарифу, то есть на муниципальных автобусах. А пересесть можно на такие маршруты:
— № 136К Белый хутор — ЮурГУ;— № 158к Белый хутор — Чичерина;
— № 141 Вознесенка — Новосинеглазово;
— № 203 Автостанция Южная — Областной инфекционный центр;
— № 212 Братьев Кашириных — Прудный — Ключи.
При посадке на первый автобус с карты спишут большую часть стоимости поездки (33 рубля в пригородном автобусе и от 20,7 до 23 рублей в городском). При пересадке на второй автобус спишется остаток суммы.
Общая стоимость поездки с пересадкой составит 38 рублей.
В самом Челябинске также действует пересадочный билет при поездках на муниципальном транспорте. Стоимость двух поездок по транспортной карте составляет 25 рублей. Пересесть нужно в течение часа.