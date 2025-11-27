С поля боя — на службу гражданскую: программа «Герои Южного Урала» меняет судьбы ветеранов СВО

А еще расширяет кругозор и меняет мышление

Ветераны специальной военной операции — люди особые. Они доказали, что преданы своей Родине, ответственны, надежны и не боятся сложных задач. Кому, как не им, доверить будущее Челябинской области? По поручению губернатора Алексея Текслера в регионе реализуется программа «Герои Южного Урала», которая основательно готовит бойцов к работе на благо родного края. Не прошло и полугода с момента ее старта, а ветераны СВО уже при деле и строят планы. Журналист ИА «Первое областное» поговорила с некоторыми участниками и выяснила, что значит для них программа и кем они видят себя в будущем.

О том, что в Челябинской области появится региональное дополнение федеральной программы «Время героев», Алексей Текслер объявил в ходе прямой линии в декабре 2024 года. А уже в феврале 2025‑го был дан официальный старт, начался прием заявок от ветеранов и бойцов СВО. Кандидаты не только отправляли свои анкеты, но и писали эссе, и проходили тестирование. По результатам испытаний было отобрано 60 человек. 1 июля они начали обучение на базе Челябинского филиала РАНХиГС.

«Я рассчитываю на то, что каждый, кто пройдет обучение, станет членом большой единой команды Челябинской области. Не разделяю ни региональный уровень власти, ни муниципальный. Это могут быть и предприятия, бизнес, общественные организации»,— отметил тогда Алексей Текслер.

До того как уйти на фронт, Павел Гончаров был председателем садового некоммерческого товарищества в Магнитогорске. После СВО решил развиваться в том же направлении. Благодаря проекту он попал на стажировку в управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга. Это единственный город в России, где при правительстве есть подобное управление.

«Там мне расширили кругозор, дали положение, поставили вопросы, ответы на которые мне сейчас нужно получить в рамках проекта. Уже на основе этой работы буду пытаться сделать что-то подобное в Челябинской области»,— поделился Павел Гончаров.

По мнению Павла, проект «Герои Южного Урала» — уникальный:

«Здесь все для масштабного мышления. Ты не изучаешь какую-то одну сферу, а развиваешься разносторонне. Благодаря обучению, наставникам, стажировкам ты начинаешь понимать, что происходит в государстве, какое у него экономическое развитие, как распределяются ресурсы».

Другой участник программы «Герои Южного Урала» Александр Пашкеев сейчас реализует проект «СВОи в кадре». Это серия интервью и подкастов с участниками СВО, благодаря которым южноуральцы подробно узнают о жизни защитников Родины.

«На СВО я много общался с сослуживцами, каждый рассказывал какую-то свою историю. У нас есть такие герои, которые дошли до Киевской области, побывали в самых разных точках. Во времена Великой Отечественной войны тоже было много героев, но история сохранилась не обо всех. Сейчас, в век медиа, мы можем сохранить намного больше. Если информация об их подвигах попадет в интернет, она останется там навсегда»,— поделился Александр Пашкеев.

На реализацию своей идеи ветеран СВО выиграл грант от «Росмолодежи». Работа уже кипит.

«Сейчас главное — завершить проект. Дальше планирую масштабировать его на Уральский федеральный округ. А там — как пойдет»,— добавил ветеран СВО.

Зенон Белов до участия в спецоперации работал юристом. Вернувшись, решил попробовать что-то новое, но все же близкое к профессии.

«Ценности немного поменялись, сейчас я вижу себя больше правозащитником, специалистом по правам пациентов. Благодаря программе прохожу стажировку в министерстве здравоохранения, знакомлюсь с работой, вопросами граждан и ветеранов СВО. Уже даже сам отвечал. Накидываю планы, советуюсь с наставниками. Хочется быть полезным людям»,— поделился ветеран спецоперации.

Каждый день участников программы рассчитан по минутам. Они учатся, стажируются, работают, повышают квалификацию в выбранных направлениях.

«Надеемся, что в будущем пригодимся и родным городам, и стране. Пусть, может, громко сказано, но такой настрой помогает справляться с нагрузкой»,— поделился другой участник программы, Алексей Гордеев.

Он добавил, что все участники проекта — одна большая дружная команда. Бойцы были готовы подставить друг другу плечо помощи в бою — и в обучении тоже поддерживают друг друга.

Напомним, образовательная программа программы «Герои Южного Урала» рассчитана на год. Она состоит из четырех модулей и стажировок. Участники уже изучили государственную политику и систему госуправления, а также экономику и финансы. Третий модуль, посвященный региональному и муниципальному управлению, стартует в январе 2026 года. Летом участники завершат обучение, получат дипломы и смогут занять руководящие должности в органах государственной и муниципальной власти, а также в общественных и коммерческих организациях.