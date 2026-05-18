С похолодания начнется третья декада мая в Челябинской области

Синоптики рассказали, чего ждать южноуральцам на наступившей неделе

В Челябинской области эта неделя начнется с жары. В четверг, 21 мая, на один день температура снизится, а к выходным снова будет очень тепло. Подробнее о погоде с 18 по 24 мая — в материале ИА «Первое областное».

До среды воздух будет прогреваться до аномальных +30 из-за нахождения региона на теплой периферии антициклона. В среду, 20 мая, через территорию области пронесется атмосферный фронт, который принесет дожди и небольшое похолодание. Самым прохладным днем недели будет четверг, 21-е. С пятницы на Южном Урале вновь установится теплая и сухая погода — в регион начнет поступать новая порция тепла, уточнили в Уральском гидрометеоцентре.

В Челябинске, а также в округах северной половины области в понедельник и вторник будет солнечно и до +30 градусов. В среду пройдет дождь, температура снизится до +24. В четверг синоптики обещают +18 градусов и солнце. К выходным потеплеет до +27.

На юге осадков на этой неделе не ожидается, при этом в четверг с затоком прохладного воздуха температура снизится и там. Но уже в выходные снова аномальные +28.

