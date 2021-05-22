С первым паспортом россиянам будут вручать Конституцию РФ

Основной документ будут вручать и иностранцам, получающим российское гражданство

С 1 июля 2021 года юным россиянам, впервые получающим паспорт, будут вручать Конституцию. Издание Основного закона России будут выдавать и иностранцам, получающим российское гражданство. Соответствующий документ подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

«Решение коснется четырнадцатилетних граждан, получающих паспорт впервые, а также иностранцев, получающих российское гражданство. Это позволит повысить уровень патриотического воспитания и будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике России»,— говорится в пояснительной записке к постановлению.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о вручении Конституции в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон.