С обочин федеральных трасс в Челябинской области убирают незаконные фальш-захоронения

Надгробия в память о жертвах аварий влияют на безопасность движения

На федеральных трассах в Челябинской области убирают и переносят незаконные кенотафы — символические надгробия в память о погибших на дороге. Фальш-захоронения влияют на безопасность движения и эстетический внешний вид обочин, рассказали в Упрдор «Южный Урал».

В пресс-службе учреждения заявили, что вождение требует максимальной концентрации, а надгробия на обочине — отвлекающий фактор.

«Ремонт и содержание дорог — это не только капитальные работы и поддержание полотна в нормативном состоянии. Это еще и безопасные и эстетичные обочины», — отметили в Упрдор.

Сейчас незаконные кенотафы убрали почти со всех обочин федеральных трасс в регионе. Капитальные сооружения, например беседки, по согласованию с владельцами передвигают за пределы полосы отвода трассы.

При этом официальные памятники, стелы, установленные у дорог, Упрдор реставрирует.





На 1713-м километре трассы М-5 между Златоустом и Саткой восстановили стелу, установленную в память о трагедии 29 декабря 1971 года, унесшей жизни бригады дорожников.