С Национальным днем донора поздравил южноуральцев Алексей Текслер

Для ряда врачей доноры — самые верные и надежные помощники

Сегодня, 20 апреля, в России отмечается Национальный день донора. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил южноуральских доноров за неравнодушие и искреннее стремление помогать другим, а также уточнил, что ежегодно в Челябинской области десятки тысяч человек получают трансфузионную помощь.

«Донорская кровь помогает справляться с заболеваниями, которые долгое время считались неизлечимыми. Для хирургов, акушеров, травматологов, врачей ожоговых центров доноры — самые верные и надежные помощники. Все шире становится реестр доноров костного мозга, а значит, больше людей с тяжелыми диагнозами получают надежду и шанс на спасение жизни», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор поблагодарил доноров за их бескорыстную помощь, а также сотрудников службы крови, волонтеров и сотрудников медиасферы за помощь в продвижении и развитии донорского движения на Южном Урале.

Национальный день донора приурочен к первому в мире удачному опыту переливания крови, который 20 апреля 1832 года совершил петербургский акушер Андрей Вольф. Врач перелил женщине, которая потеряла много крови во время родов, кровь ее мужа.

Кстати, по словам врачей, безвредная и безопасная для человека доза сдачи крови — 500 миллилитров. Кроме того, периодические донации оказывают благоприятное воздействие на организм донора.