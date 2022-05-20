С начала сезона по вине садоводов произошло три лесных пожара в Челябинской области

Лесничие региона провели более двух тысяч рейдов

В Челябинской области лесные инспекторы провели 2,5 тысячи рейдов по выявлению нарушителей. Зафиксировано 86 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, составлено 60 протоколов, к административной ответственности привлечено 38 человек. Виновниками трех лесных пожаров стали садоводы, сообщает пресс-служба ГУ лесами региона.

«В Сосновском районе два нарушителя. Жительница СНТ „Курчатовец-2“ разжигала мангал, вследствие чего огонь перешел на территорию лесного фонда. Житель СНТ „Электрометаллург“ болгаркой производил резку металлической трубы, из-за чего загорелась трава, и произошел переход огня на земли лесного фонда», — рассказал заместитель начальника ГУ лесами Челябинской области Юрий Золотухин.

Лес загорелся по вине садовода на территории Саткинского района. В ходе рейда задержан житель СНТ «Василек», который сжигал траву. Огонь перекинулся на лес.

Четвертый лесной пожар произошел в лесу у поселка Урал-Дача под Миассом. Из-за упавшей бетонной опоры с линией электропередачи произошло короткое замыкание. Огонь также перекинулся на лес. По данному факту возбуждено административное расследование по статье «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Сумма ущерба составила 4 миллиона рублей.

Напомним, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность. Для граждан штраф составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч, для юридических — от 50 до 200. В условиях особого противопожарного режима суммы штрафов увеличиваются вдвое.

В 2021 году нарушители «заработали» около 10 миллионов рублей штрафов за нарушение правил пожарной безопасности. Из них уже взыскано 4 миллиона рублей.

На этой неделе Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, увеличивающий штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Для граждан предлагается установить штраф от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 100 до 400.

Если нарушение правил повлекло возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека и эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, то для граждан штраф составит от 50 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 110 тысяч. Самый большой штраф за такое правонарушение предлагают установить для юридических лиц — от 1 до 2 миллионов рублей.

Напомним, с апреля 2022 года на территории Челябинской области установлен особый противопожарный режим.

30 апреля в России отмечается День пожарной охраны. Организации, которые должны были бороться с пожарами, появились почти 400 лет назад. Журналист ИА «Первое областное» встретилась с замминистра общественной безопасности Челябинской области Валерием Устиновым, чтобы узнать, как сегодня живет пожарная охрана региона.