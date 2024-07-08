С начала 2024 года на территории Челябинской области зарегистрировано 55 дорожно-транспортных происшествий с участием лиц, управляющих средствами индивидуальной мобильности (СИМ), в 38 из них 40 человек получили травмы, сообщает Госавтоинспекция.
К СИМам относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие подобные устройства.
В ведомстве напомнили о правилах безопасного пользования СИМ: перед пешеходным переходом — спешиваться; во время движения держать руль обеими руками, не отвлекаясь на гаджеты; двигаться со скоростью не выше 25 км/ч; использовать защитную экипировку и световозвращающие элементы, а также помнить, что приоритет в движении всегда у пешехода.
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