С начала октября знак «Семейное счастье» можно будет получить после наступления юбилейной даты

Инициативу губернатора единогласно одобрили в Законодательном собрании региона

Супруги, прожившие в браке 50, 60 или 70 лет, могут получать знак «Семейное счастье» не только в юбилейную дату, но и после того, как она наступила. Соответствующие поправки поддержали парламентарии на 55‑м заседании Законодательного собрания.

Напомним, инициативу губернатора Алексея Текслера об учреждении знака отличия депутаты единогласно одобрили на прошлом заседании. Закон вступит в силу с 1 октября.

Отметим, что получить награду могут только супруги, которые являются гражданами России не менее 10 лет и прожили в Челябинской области 10 лет.

Эти условия не относятся к иностранным гражданам и лицам, проживающим без гражданства на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областях.

Автор: Ксения Рындина