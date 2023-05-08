С начала мая некоторые посылки участникам спецоперации можно отправить по почте бесплатно

Груз должен весить не больше 10 килограммов

С 1 мая посылки весом до 10 килограммов можно бесплатно отправить участникам спецоперации. Об этом во время поездки в Херсонскую и Запорожскую области заявил зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«В преддверии Дня Победы особенно важно, чтобы военнослужащие ощутили внимание и заботу со стороны друзей и близких. Я призываю всех неравнодушных воспользоваться возможностью и отправить посылки для бойцов. Это будет значимой поддержкой им в канун праздника Победы», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что указания передали почтовым отделениям всех регионов, включая Херсонскую, Запорожскую области, ДНР, ЛНР и Крым. По данным Почты России, число посылок до 10 килограммов от одного отправителя не ограничено.

