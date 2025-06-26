С начала лета челябинцы стали больше заботиться о своих питомцах

Хозяева стали чаще звать зоонянь и зоопсихологов

С начала июня челябинцы решили больше заботиться о домашних животных. Только зоонянь стали нанимать на 36% чаще, чем в мае, сообщают аналитики «Авито Услуг».

Сиделку для животных челябинцы стали нанимать чаще из-за сезона отпусков, чтобы за питомцем кто-то присматривал. Спрос на нянь вырос почти в 6 раз за год, при этом средняя цена услуги осталась на уровне апреля 2025 года.

Популярность услуг зоопсихологов также значительно возросла — на 147% за год и на 6% за месяц. Количество предложений от зоопсихологов увеличилось более чем вдвое за год, что свидетельствует о растущем внимании владельцев к эмоциональному здоровью своих питомцев.

Спрос на ветеринарные услуги вырос на 62% за год и на 12% за месяц, параллельно с увеличением количества объявлений на 62%. Услуги по выгулу животных также пользуются повышенным спросом: рост составил 14% за год и 12% за месяц, а количество объявлений увеличилось на 63% и 14% соответственно.