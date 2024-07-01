С начала года врачи Челябинской области выписали 300 тысяч электронных рецептов

Результаты анализов и список рекомендованных препаратов можно получить онлайн

С января по май 2024 года в Челябинской области выписаны 300 тысяч электронных рецептов. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Важно отметить, что электронный рецепт практически ничем не отличается от бумажного аналога и имеет такую же юридическую силу.

В Челябинской области системой «первый электронный рецепт» пользуются более трех тысяч врачей, 80 лечебно-профилактических учреждений поддерживают данные новые технологии.

«Это социально значимый проект для жителей Челябинска и области, который способствует повышению качества медицинских услуг в регионе. Назначение в электронном рецепте всегда четкое, не потеряется. Цели на текущий 2024 год — улучшение сервиса для всех участников цепочки: врачей, фармацевтов и пациентов», — отметил управляющий директор ООО «Первый электронный рецепт» Кирилл Хромов.

Необходимое рецептурное лекарство можно купить, не выходя из дома, а заказать онлайн и получить в удобной упаковке, всего лишь показав QR‑код. Помочь в этом может бесплатное мобильное приложение «Мой рецепт» (12+).

Автор: Виктория Ахрарова