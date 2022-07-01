С начала года «волонтеры-медики» помогли 16 сельским ФАПам Челябинской области

Движение добровольцев в сфере здравоохранения активно развивается на Южном Урале

Южноуральские «волонтеры-медики» продолжают помогать фельдшерам в фельдшерско-акушерских пунктах Челябинской области. С начала года участники движения посетили 16 ФАПов в сельских территориях. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Волонтеры помогают фельдшерам проводить диспансеризацию и вакцинацию. Медработники научили ребят проводить профилактические осмотры и оказывать помощь пациентам.



Проект добровольцев поддерживают и жители сел. Южноуральцы отмечают, что волонтеры значительно помогают работе ФАПов. С начала года в качестве пациентов в акции приняли участие 520 жителей сельских территорий.







«Приятно видеть такую отзывчивую молодежь. Заметно, что они всем происходящим искренне интересуются, помогают и фельдшерам, и нам, пациентам. Желаю ребятам успехов, и пусть после окончания учебы задумаются о том, чтобы приехать работать в деревню. Нам молодые специалисты не помешают», — поделилась Айгуль Валеева, жительница Кунашакского района.

Добровольцы успели потрудиться в поселках Таскино и Полетаево Сосновского района, селах Октябрьском и Миасском Красноармейского района, в Самарке и Болотово Чебаркульского района и в других муниципальных образованиях.



Движение «Волонтеры-медики» основали в 2013 году, сегодня это одна из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. Уже открыто 85 региональных отделений, объединяющих более 46 тысяч человек.

